      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/05/18
NONOZU WAKAI`S DESTINIA
Metal Souls

25/05/18
SKYBORNE REVERIES
Winter Lights

25/05/18
MICAWBER
Beyond The Reach Of Flame

25/05/18
SPACE ELEVATOR
Space Elevator II

25/05/18
BLEEDING THROUGH
Love Will Kill All

25/05/18
FORGED IN BLOOD
Forged in Blood

25/05/18
LIV SIN
Inverted - EP

25/05/18
ABHOR
Occulta ReligiO

25/05/18
NATTFOG
Yön Varjoista...

25/05/18
DJEVELKULT
Når Avgrunnen Åpnes

CONCERTI

24/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS
EVOL - ROMA

24/05/18
ALKYMENIA
CLUB HOUSE 22 - AULLA (MC)

25/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

25/05/18
MORTIIS + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI

25/05/18
ALKYMENIA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

25/05/18
METAL QUEEN FESTIVAL (day 1)
SALONE POLIVALENTE - STRAMBINO (TO)

25/05/18
CORAM LETHE + SYMBIOTIC + CELEPHAIS
EXENZIA - PRATO

25/05/18
THE CRUEL INTENTIONS + SPEED STROKE + LETHAL IDOLS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

26/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/05/18
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
THE LION`S DAUGHTER: ascolta un nuovo brano
22/05/2018 - 16:26 (30 letture)

ALTRE NOTIZIE
22/05/2018 - 16:26
THE LION`S DAUGHTER: ascolta un nuovo brano
25/04/2018 - 16:36
THE LION`S DAUGHTER: ecco la premiere di ''Die Into Us''
05/01/2016 - 10:26
THE LION`S DAUGHTER: ascolta online il nuovo album
08/12/2015 - 11:22
THE LION`S DAUGHTER: 'Existence is Horror' esce a gennaio, ascolta un brano
10/03/2015 - 09:48
THE LION`S DAUGHTER: firmato accordo con la Season Of Mist
25/05/2014 - 16:25
THE LION`S DAUGHTER: ascolta un nuovo brano
15/04/2014 - 12:19
THE LION`S DAUGHTER: in uscita un 7 pollici
11/01/2014 - 14:13
THE LION`S DAUGHTER: disponibile in streaming il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
22/05/2018 - 20:20
REPENTANCE: nuovo brano online
22/05/2018 - 20:01
GRUESOME (USA): disponibile il video di 'Fatal Illusions'
22/05/2018 - 19:32
HARMS WAY: online il nuovo video
22/05/2018 - 19:26
SATAN: a luglio un nuovo singolo
22/05/2018 - 14:15
TONS: release party il 26 maggio a Reggio Emilia
22/05/2018 - 14:08
ALTJIRA: in studio di registrazione a metà giugno
22/05/2018 - 14:01
PROGRESSIVE SYMPHONIC NIGHT: il 26 maggio al Circus di Firenze, ecco il bill
22/05/2018 - 13:44
NODE: annunciato un EP live con inedito per i venticinque anni di carriera
22/05/2018 - 13:42
PRIMAL FEAR: ecco un lyric video e i dettagli del nuovo album
22/05/2018 - 13:40
DJEVELKULT: tutto il nuovo album in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     