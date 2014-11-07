      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Sleep
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/05/18
SKYBORNE REVERIES
Winter Lights

25/05/18
SCIENCE OF DISORDER
Private Hell

25/05/18
SPACE ELEVATOR
Space Elevator II

25/05/18
MICAWBER
Beyond The Reach Of Flame

25/05/18
FILII NIGRANTIUM INFERNALIUM
Hóstia

25/05/18
BLEEDING THROUGH
Love Will Kill All

25/05/18
DJEVELKULT
Når Avgrunnen Åpnes

25/05/18
FORGED IN BLOOD
Forged in Blood

25/05/18
LIV SIN
Inverted - EP

25/05/18
ABHOR
Occulta ReligiO

CONCERTI

25/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS (ANNULLATO!)
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

25/05/18
MORTIIS + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI

25/05/18
ALKYMENIA + ANCIENT DOME + RAWFOIL
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

25/05/18
METAL QUEEN FESTIVAL (day 1)
SALONE POLIVALENTE - STRAMBINO (TO)

25/05/18
CORAM LETHE + SYMBIOTIC + CELEPHAIS
EXENZIA - PRATO

25/05/18
THE CRUEL INTENTIONS + SPEED STROKE + LETHAL IDOLS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

26/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR (ANNULLATO!)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

26/05/18
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA

26/05/18
SAILING TO NOWHERE
BLACK OUT - ROMA

26/05/18
DON BROCO
SERRAGLIO LIVE - MILANO
SLEEP: disponibile un brano inedito
24/05/2018 - 20:59 (96 letture)

Nòesis
Giovedì 24 Maggio 2018, 21.36.25
1
Puro e semplice sleep sound
RECENSIONI
93
95
ARTICOLI
13/11/2017
Intervista
SLEEPING ROMANCE
Tra la notte e il giorno
13/11/2014
Live Report
NERO DI MARTE + STORM {O} + VOID OF SLEEP + NONO CERCHIO
Freakout, Bologna - 07/11/14
 
ALTRE NOTIZIE
24/05/2018 - 20:59
SLEEP: disponibile un brano inedito
20/04/2018 - 07:12
SLEEP: pubblicato oggi il nuovo disco
28/02/2018 - 10:50
SLEEP: annunciata un'unica tappa in Italia!
20/02/2018 - 11:10
MILADY METAL FEST: aggiunti gli Sleeping Romance
19/12/2017 - 18:04
HEAVATAR: guarda il video di ''None Shall Sleep''
28/10/2017 - 20:53
SLEEPING ROMANCE: in streaming un nuovo brano
15/09/2017 - 11:44
KLOGR: ecco il video di 'Sleeping Through the Seasons'
08/09/2017 - 18:03
SLEEPING ROMANCE: disponibile un nuovo lyric video
23/08/2017 - 17:20
SLEEPING ROMANCE: i dettagli del nuovo album
11/05/2017 - 10:03
CANDIRIA: disponibile il video di 'While They Were Sleeping'
ULTIME NOTIZIE
24/05/2018 - 21:55
WOMBBATH: ascolta un altro brano
24/05/2018 - 21:50
CAST THE STONE: svelati i dettagli del nuovo EP
24/05/2018 - 21:41
DEVIN TOWNSEND PROJECT: diffuso un primo estratto dal nuovo live CD/DVD
24/05/2018 - 21:36
VALGRIND: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
24/05/2018 - 21:31
AT THE GATES: annunciata una data in provincia di Frosinone
24/05/2018 - 21:15
FLOTSAM AND JETSAM: a novembre il nuovo disco, ecco la copertina
24/05/2018 - 21:08
ASG: guarda il nuovo video
24/05/2018 - 20:11
MORGOTH: mettono in pausa tutte le loro attività
24/05/2018 - 17:10
SISKA: confermati al Metalhead Meeting Festival con Children of Bodom, Sonata Arctica e altri
24/05/2018 - 16:27
DARK SARAH: diffusi tutti i dettagli del nuovo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     