FLOTSAM AND JETSAM: a novembre il nuovo disco, ecco la copertina

24/05/2018 - 21:15 (80 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Ottima notizia.. 3 @Alexilpastore: ed allora vatti ad ascoltare quei generi invece del Metal!! Mi sono r...o le p...e di continuare a leggere commenti di questo tono: nel metal non c'è più creatività ma nella musica elettronica, pop, hip-hop e merda simile si.....e che cazzo!!!!! @Rikbay: quoto il tuo commento, spero anch'io io un'altro gran disco dei Flots come l'ultimo. Tra l'altro è uscito il nuovo degli Angelus Apatrida: lo hai sentito?? Gran nell'album per me!!!! 2 l'unica pecca sul 'attuale formazione del mitico gruppo di knutson/gilbert,per altro vista dal vivo di recente;è codesto nuovo batterista della nuova generazione,di batteristi palestrati_clonati, che oltre sfoderar l'ora mai suono globalizzato di tutti quasi i batteristi metal,tenda pure , all'ossessiva calcante, doppia cassa,onnipresente;sembra che non sia un problema di rudimentali studi,ma dì pòoa creatività.A giro manca il coraggio che ha sempre contraddistinto il mondo della musica come il rock/jazz/elettronik.W Kelly smith!!!! 1 ... dopo un buonissimo self title come back, un nuovo album !!!! L'augurio e che sia all' altezza del suo precedessore ... flotzilla strike again (imho) Great new... dopo un buonissimo self title come back, un nuovo album !!!! L'augurio e che sia all' altezza del suo precedessore ... flotzilla strike again (imho)