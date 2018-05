CORONER: a fine giugno le ristampe di 'Mental Vortex' e 'Grin'

25/05/2018 - 17:58 (119 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 8 bella notizia....comprero' la versione su vinile di tutti e due....visto che all'epoca comprai quella su cd.....chissa' perchÚ i primi tre su century media/sony e questi due su noise/bmg ? 7 Evvaiiiii!!!!! Finalmente forse Ŕ la volta buona buona che mi procuro Grin. Feci la boiata di non comprarlo a suo tempo e poi non l'ho pi¨ trovato 6 Avendo dischi e cd del gruppo non me ne faccio niente, mi tengo stretto quel che ho!! 5 @Trucido, stesso pensiero mio 4 Mamma mia che capolavori..su mental Vortex ci faccio un pensiero pure io perchÚ Ŕ una bomba! 3 Anche io, ma per il momento non ho trovato le tracklist complete. Tengo d'occhio la cosa e vedo che se viene fuori 2 Al punto 0:22 del video compiaono i due album con l'adesivo "Rare memorabilia". Sarei curioso di sapere cosa sono questi memorabilia... 1 OH MIO DIO , I CORONER ! MENTAL VORTEX CAPOLAVORO ASSOLUTO!