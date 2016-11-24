FENRIR: svelata la copertina del nuovo album

01/06/18
THORIUM
Blasphemy Awakes
01/06/18
ALIEN WEAPONRY
Tū - Album Cover
01/06/18
WOLFSSCHREI
Rise Dead Ember
01/06/18
BLACK CRUCIFIXION
Lightless Violent Chaos
01/06/18
MORTIIS
Perfectly Defect - ristampa
01/06/18
GRUESOME (USA)
Twisted Prayers
01/06/18
MAGICAL HEART
Another Wonderland
01/06/18
NERVOSA
Downfall Of Mankind
01/06/18
LIPZ
Scaryman
08/06/18
MATERDEA
Pyaneta
26/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR (ANNULLATO!)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
26/05/18
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
26/05/18
SAILING TO NOWHERE
BLACK OUT - ROMA
26/05/18
DON BROCO
SERRAGLIO LIVE - MILANO
26/05/18
MONSTERS OF REZ
ARROGANT PUB - REGGIO EMILIA
26/05/18
KYTERION + MADVICE
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
26/05/18
METAL QUEEN FESTIVAL (day 2)
SALONE POLIVALENTE - STRAMBINO (TO)
26/05/18
HELL OBELISCO + OWN PAW THEE DIE + SUPERNAUGHTY
ART ROCK CAFE - IMOLA
26/05/18
METAPHORIC MIND + KIMERA + DREAL + SYMPHONIA
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
26/05/18
TONS + DEADSMOKE
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)