OTEP: disponibile il nuovo lyric video

26/05/2018 - 14:37 (72 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Bravo anche i rage ricorda )anzi soprattutto) 3 gran pezzo, il refrain (e la voce) mi ricorda john connelly e i nuclear assault. Il video beh è roba che negli anni 80 andava molto di moda, cioè dare addosso ai governi, ma oggi che vanno di moda i nazionalismi e ci si chiude a riccio dentro il proprio steccato guai al mondo... 2 Figo il nuovo pezzo dei Rage Against the Machine! 1 Incredibile come parecchi fans americani della band stiano letteralmente odiando questo video...prova di come il lavaggio del cervello lì funzioni molto bene. Gran pezzo e bel messaggio, del resto io l'ho sempre detto che questa donna ha le palle.