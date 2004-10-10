NECRODEATH: a giugno le ristampe di 'Mater Of All Evil' e 'Black As Pitch'

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27/05/2018 - 11:50 (80 letture)

d.r.i.
Domenica 27 Maggio 2018, 14.43.03
3
Mah, perché? Non sono per nulla di difficile reperibilità
Aceshigh
Domenica 27 Maggio 2018, 14.09.39
2
Bellissimi dischi! Peccato che non abbiano deciso di far uscire anche delle copie in vinile... Ci avrei fatto un pensierino sicuramente
lisablack
Domenica 27 Maggio 2018, 13.45.07
1
Grande band e bei dischi questi..anche l'ultimo è tanta roba!
RECENSIONI
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