NECRODEATH: a giugno le ristampe di 'Mater Of All Evil' e 'Black As Pitch'

27/05/2018 - 11:50 (80 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 3 Mah, perché? Non sono per nulla di difficile reperibilità 2 Bellissimi dischi! Peccato che non abbiano deciso di far uscire anche delle copie in vinile... Ci avrei fatto un pensierino sicuramente 1 Grande band e bei dischi questi..anche l'ultimo è tanta roba!