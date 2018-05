UFO: Phil Mogg annuncia il ritiro, il prossimo anno l'ultimo tour

28/05/2018 - 16:35 (236 letture)



10 Grandi: passerotto non andare viaaaaaa!!! Questa stanza non ha più paretiiii!!! Yeah! 9 È già tanto che non hai messo un video degli Ufo Piemontesi. 8 Mica tanto, basta non fare caso al mammut 7 Ma come avete fatto a mattere un video gli ufomammut in un news relativa agli ufo? Ma guardate che ce ne vuole... eheheh 6 Grazie Phil, la tua voce calda e semplice é già nella storia. Indimenticabile! 5 Pian piano scompaiono.... 4 Magari ! Mi sembra che l'ultima volta che sono venuti in Italia è stato nel 2012, come support band al tour d'addio (il presunto tale...) dei Judas Priest. 3 Sono con voi. Passassero dalle nostre parti...il video però non è molto indicato 2 Aceshigh hai ragione, dischi come "lights out" o "force it" li ho letteralmente consumati. Certo che se passassero per l'italia anche solo per una data un bel viaggetto me lo farei! 1 Un'altra grande band che abbandona. Certo, 50 anni di carriera sono proprio tanti. Spero che in questo ultimo tour passino anche in Italia, mi piacerebbe vederli almeno una volta...