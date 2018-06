BENIGHTED: annunciato un EP per il ventesimo anniversario

03/06/2018



Diego Trubia "Er Trucido" 2 Grandissimi Benighted, forse la mia band death/grind preferita, soprattutto dopo la pubblicazione del msotruoso Necrobreed!!!!!! 1 Vent'anni di grandi mazzulate !!!! Bel traguardo per questa band. Interessante anche il video, col contrasto tra le immagini rallentatissime e la musica che invece va a tremila. Ma vedo che non c'è la recensione di Insane Cephalic Production, fateci un pensierino e... Stay Brutaaaaaal !!!