      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/06/18
DEAD SHAPE FIGURE
Cacoëthes

08/06/18
DEVIN TOWNSEND
Eras

08/06/18
EXMORTUS
The Sound Of Steel

08/06/18
PELAGOS
Revolve

08/06/18
TRILLIUM
Tectonic

08/06/18
HAUNTED
Dayburner

08/06/18
MATERDEA
Pyaneta

08/06/18
SUNSTORM
The Road To Hell

08/06/18
TNT
XIII

08/06/18
EXMORTUS
The Sound Of Steel

CONCERTI

05/06/18
DEAD CROSS
ESTRAGON - BOLOGNA

06/06/18
DEAD CROSS
ALCATRAZ - MILANO

06/06/18
L.A. WITCH
WISHLIST CLUB - ROMA

07/06/18
HARDCORE SUPERSTAR + EXTREMA
MALT FESTIVAL - STADIO COMUNALE ARLUNO, ARLUNO (MI)

08/06/18
GRIND ZERO + SCREAM 3 DAYS + KUPIDS KURSE
PETER PAN - BELLINZONA (CH)

08/06/18
HELLRAISER + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

08/06/18
CLAMORE FEST
EDONE' - BERGAMO

09/06/18
ELVENKING
LEGEND CLUB - MILANO

09/06/18
THRASH METAL HELL FEST
L ISOLA RISTO BAR - PARMA

09/06/18
GRIND ZERO + SCREAM 3 DAYS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
ADIMIRON: ecco il video di 'Zero-Sum Game'
03/06/2018 - 12:23 (48 letture)

RECENSIONI
s.v.
ARTICOLI
01/12/2017
Live Report
ENSLAVED + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia, 30/11/2017
16/03/2016
Live Report
SADIST + ADIMIRON + FOG + DYING MUSES
Cycle Club, Calenzano (FI), 12/03/2016
15/12/2015
Live Report
SWALLOW THE SUN + WOLFHEART + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
03/12/2013
Live Report
DEATH ANGEL + EXTREMA + DEW-SCENTED + ADIMIRON
Tempo Rock, Gualtieri (RE), 30/11/2013
04/06/2012
Live Report
OBITUARY + ADIMIRON + CORPSEFUCKING ART ed altri
Blackout Rock Club, Roma, 02/06/2012
08/04/2012
Intervista
ADIMIRON
Facciamo musica, la facciamo con il cuore!
16/03/2012
Live Report
SUFFOCATION + CATTLE DECAPITATION + BLOOD RED THRONE + ADIMIRON + SEPHIRAH
Boulevard Rock Club, Misano Adriatico (RN), 10/03/2012
10/12/2010
Live Report
IMPALED NAZARENE + ADIMIRON + LUNARSEA + BLIND HORIZON
Init Club, Roma, 05/12/2010
 
ALTRE NOTIZIE
03/06/2018 - 12:23
ADIMIRON: ecco il video di 'Zero-Sum Game'
20/10/2017 - 11:00
ADIMIRON: il video del singolo 'Stainless'
29/09/2017 - 13:10
ENSLAVED: gli Adimiron apriranno la data italiana
09/09/2017 - 09:38
ADIMIRON: nuovo brano ascoltabile in streaming
07/07/2017 - 12:18
ADIMIRON: online il singolo 'The Sentinel'
07/06/2017 - 16:45
ADIMIRON: firmano per la Indie Recordings, album a novembre
24/10/2014 - 10:08
ADIMIRON: guarda il video di 'State Of Persistence'
10/09/2014 - 16:07
ADIMIRON: a novembre il nuovo disco
27/11/2013 - 12:08
ADIMIRON: in supporto ai Death Angel per tutto il tour
23/10/2012 - 12:17
ADIMIRON: annunciate le tappe dei nuovi tour
ULTIME NOTIZIE
03/06/2018 - 23:07
ARMORTURA: ecco il nuovo video
03/06/2018 - 23:03
EXTREMITY: svelati i dettagli ed un brano del nuovo disco
03/06/2018 - 22:52
THE HERETIC ORDER: guarda il video di 'Evil Rising'
03/06/2018 - 22:44
ENDLESS NINE: diffuso il primo singolo
03/06/2018 - 22:37
BEGGARS: firmano per la ROAR! Rock Of Angels Records
03/06/2018 - 12:55
PROFANE OMEN: online il video di 'War Boy'
03/06/2018 - 12:34
THE SKULL: a settembre il secondo disco, disponibili i dettagli ed un brano
03/06/2018 - 12:18
TERROR: rivelati i primi dettagli del nuovo disco
03/06/2018 - 12:10
ATROCITY: nuovo brano ascoltabile in streaming
03/06/2018 - 12:07
BENIGHTED: annunciato un EP per il ventesimo anniversario
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     