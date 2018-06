VOIVOD: tre date in Italia per i 35 anni di carriera!

04/06/2018 - 14:12 (205 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 7 Spero proprio di poterci andare! Band incredibile !!! 6 RRROOOAAARRR!!! 🤘🤘🤘!!! 5 Ancora deve uscire, non conosciamo neanche una nota, eppure abbiamo già l"album dell'anno 4 Quoto progster..grandissima band 3 OTTIMO 2 Solo immenso rispetto! 1 Evvai