THRASH METAL HELL FEST: tutti i dettagli della nuova edizione

04/06/2018 - 14:44 (114 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 5 E perché no tino? Questi sono i concerti dove ti diverti di più.. Magari non ci sono band storiche..meglio, supporto anche a questi gruppi! 4 @Tino , io andrei da Milano solo per i Vexovoid 🤔...non che poi ne vado , però... 3 Dalla toscana fino a parma lisa per i distruzione? ovviamente con tutto il rispetto complimenti per la motivazione 2 Questo si che è un concerto..mi organizzo! 1 Prevedo un gran macello. Ci sarà da divertirsi.