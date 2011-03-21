ARTIZAN: ascolta la titletrack del nuovo disco

08/06/18
DEAD SHAPE FIGURE
Cacoëthes
08/06/18
PELAGOS
Revolve
08/06/18
TRILLIUM
Tectonic
08/06/18
HAUNTED
Dayburner
08/06/18
MATERDEA
Pyaneta
08/06/18
DEVIN TOWNSEND
Eras
08/06/18
EXMORTUS
The Sound Of Steel
08/06/18
SUNSTORM
The Road To Hell
08/06/18
AGRESSOR
Rebirth
08/06/18
YOB
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05/06/18
DEAD CROSS
ESTRAGON - BOLOGNA
06/06/18
DEAD CROSS
ALCATRAZ - MILANO
06/06/18
L.A. WITCH
WISHLIST CLUB - ROMA
07/06/18
HARDCORE SUPERSTAR + EXTREMA
MALT FESTIVAL - STADIO COMUNALE ARLUNO, ARLUNO (MI)
08/06/18
GRIND ZERO + SCREAM 3 DAYS + KUPIDS KURSE
PETER PAN - BELLINZONA (CH)
08/06/18
HELLRAISER + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
08/06/18
CLAMORE FEST
EDONE' - BERGAMO
09/06/18
ELVENKING
LEGEND CLUB - MILANO
09/06/18
THRASH METAL HELL FEST
L ISOLA RISTO BAR - PARMA
09/06/18
GRIND ZERO + SCREAM 3 DAYS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)