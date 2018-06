TWILIGHT FORCE: Alessandro Conti è il nuovo cantante

06/06/2018 - 16:19 (99 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 uhhh, so exited 2 non avrei mai pensato a conti. vediamo cosa combinera' .... 1 Conti ha un gran talento , ma i Twilight Force non li sopporto ! Perdonatemi fan di codesta band!