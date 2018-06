Questo è già fuori dopo aver tentato di (far) uccidere la moglie, poi ci lamentiamo dell'Italia ma tutto il mondo è paese. Ora cerca di lucrare facendo mea culpa per sfruttare il clichè della "seconda occasione", tanto caro agli americani, mostrando un'ipocrisia che levati. Sul brano, solita solfa As I Lay Dying, carina ma già stanca dopo 3 ascolti.