PROGENIE TERRESTRE PURA: tutto il nuovo EP in streaming

08/06/2018 - 09:38 (131 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Ottima band. Ma mi sa che recuperare qualcosa è duro... 5 @Alessio: non sfidarmi che vado subito da soundcave che è attaccato a casa mia e chiedo esplicitamente LA TUA COPIA 4 grandissima band veramente 3 @D.R.I. , occhio a non prendere la mia copia che me la stanno "custodendo" al sound Cave assieme ad altri 3 che escono sempre questi giorni... 2 Vado a ritirarlo domani 1 Gia ordinato in edizione limitata A5, a scatola chiusa. Maxi Ep direi.