      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/06/18
PROGENIE TERRESTRE PURA
starCross

15/06/18
MOTORJESUS
Race To Resurrection

15/06/18
LIZZY BORDEN
My Midnight Things

15/06/18
OBSOLETE THEORY
Mudness

15/06/18
MOONREICH
Fugue

15/06/18
HOTH
Astral Necromancy

15/06/18
TAD MOROSE
Chapter X

15/06/18
MADBALL
For The Cause

15/06/18
DELETERE
De Horae Leprae

20/06/18
HAENESY
Katrusza

CONCERTI

09/06/18
ELVENKING
LEGEND CLUB - MILANO

09/06/18
THRASH METAL HELL FEST
L ISOLA RISTO BAR - PARMA

09/06/18
GRIND ZERO + SCREAM 3 DAYS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

09/06/18
STONEDRIFT + CROMADURA + UMBRA NOCTIS + CROWDEAD
FUORI PORTA LA K - CASALMAGGIORE (CR)

09/06/18
PROG IN ROMA
WISHLIST CLUB - ROMA

09/06/18
DEATH OVER VENICE
NOVAK - SCORZé

09/06/18
SOUL DAGGER + SKIP ANOTHER BREATH + BETTER OFF DEAD
CSOA AURO E MARCO - ROMA

09/06/18
MATERDEA + GUESTS
LA SUONERIA - SETTIMO TORINESE (TO)

10/06/18
GRIND ZERO + HORRID + SCREAM 3 DAYS + PERFIDIOUS + GUESTS
COMUNITA GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

11/06/18
BAD RELIGION
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
GUTTER INSTINCT: il nuovo disco in streaming
09/06/2018 - 00:16 (23 letture)

ALTRE NOTIZIE
09/06/2018 - 00:16
GUTTER INSTINCT: il nuovo disco in streaming
14/12/2016 - 14:41
GUTTER INSTINCT: firmano per la Pulverised Records
24/05/2016 - 15:33
GUTTER INSTINCT: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
09/05/2016 - 19:51
GUTTER INSTINCT: nuovo brano ascoltabile in streaming
20/04/2016 - 09:14
GUTTER INSTINCT: a maggio il debutto, ecco i dettagli ed un brano
16/05/2015 - 11:38
GUTTER INSTINCT: ascolta il nuovo EP in streaming
15/04/2015 - 11:45
GUTTER INSTINCT: ascolta un nuovo brano
01/04/2015 - 14:22
GUTTER INSTINCT: data di pubblicazione e cover dell'EP
05/03/2015 - 21:38
GUTTER INSTINCT: firmano il contratto con la Prosthetic Records, teaser del nuovo EP
ULTIME NOTIZIE
09/06/2018 - 00:19
AVERSIONS CROWN: diffuso il nuovo singolo
09/06/2018 - 00:18
DORO: disponibile il video di 'All For Metal'
09/06/2018 - 00:14
CARNATION: svelati i dettagli del disco di debutto
09/06/2018 - 00:10
DEVILDRIVER: ecco il video della cover di 'Ghost Riders In The Sky'
09/06/2018 - 00:09
THE OCEAN: una data in Italia a novembre
09/06/2018 - 00:08
BLACK FAST: nuovo brano ascoltabile in streaming
09/06/2018 - 00:07
MADBALL: guarda il nuovo video
09/06/2018 - 00:05
KORPIKLAANI: online il nuovo lyric video
09/06/2018 - 00:04
JUNGLE ROT: a luglio il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
08/06/2018 - 17:47
REFUGE: ecco il video di ''The Man In The Ivory Town''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     