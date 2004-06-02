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STEEL PROPHET: firmano per la ROAR! Rock of Angels Records
11/06/2018 - 15:32 (66 letture)

Metal Shock
Lunedì 11 Giugno 2018, 18.13.02
1
E pensare che hanno fatto ottimi dischi, sembravano sul punto di esplodere e poi.....spariti.
RECENSIONI
73
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