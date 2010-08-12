LIZZY BORDEN: nuovo brano online

15/06/18
MADBALL
For The Cause
15/06/18
OBSOLETE THEORY
Mudness
15/06/18
LIZZY BORDEN
My Midnight Things
15/06/18
MOTORJESUS
Race To Resurrection
15/06/18
DELETERE
De Horae Leprae
15/06/18
MOONREICH
Fugue
15/06/18
TAD MOROSE
Chapter X
15/06/18
HOTH
Astral Necromancy
20/06/18
HAENESY
Katrusza
22/06/18
THE HERETIC ORDER
Evil Rising
12/06/18
BAD RELIGION
ORION - ROMA
12/06/18
ARCH ENEMY
ESTRAGON - BOLOGNA
13/06/18
ARCH ENEMY
ORION - ROMA
14/06/18
FOO FIGHTERS
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
14/06/18
BARONESS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
15/06/18
GUNS N` ROSES
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
16/06/18
IRON MAIDEN
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
16/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI
16/06/18
ALESTORM
ZAIET FEST - PIAZZA PERTINI - FROSINONE
17/06/18
OZZY OSBOURNE + AVENGED SEVENFOLD + JUDAS PRIEST + TREMONTI
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)