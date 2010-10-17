MADBALL: ecco il video di ''The Fog''

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15/06/2018 - 11:46 (63 letture)

Hattori hanzo
Venerdì 15 Giugno 2018, 12.12.17
1
Grandi Madball!! , un po'più punk del solito , anche rev up , che mi era piaciuta , mi sa' che il disco lo compro e il 9/8 me li vado vedere..😁!!
RECENSIONI
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