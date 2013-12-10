      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Ghost
Prequelle
Demo

SpellBlast
Of Gold and Guns
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/06/18
MOTORJESUS
Race To Resurrection

15/06/18
MOONREICH
Fugue

15/06/18
OBSOLETE THEORY
Mudness

15/06/18
DELETERE
De Horae Leprae

15/06/18
LIZZY BORDEN
My Midnight Things

15/06/18
TAD MOROSE
Chapter X

15/06/18
HOTH
Astral Necromancy

15/06/18
MADBALL
For The Cause

20/06/18
HAENESY
Katrusza

22/06/18
WOLFEN RELOADED
Chaiging Time

CONCERTI

15/06/18
GUNS N` ROSES
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA

16/06/18
IRON MAIDEN
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

16/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI

16/06/18
ALESTORM
ZAIET FEST - PIAZZA PERTINI - FROSINONE

16/06/18
KANSEIL + VALLORCH
METAL ONTO - ORGIANO (VI)

17/06/18
OZZY OSBOURNE + AVENGED SEVENFOLD + JUDAS PRIEST + TREMONTI
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

17/06/18
NEUROSIS + CONVERGE
ZONA ROVERI - BOLOGNA

17/06/18
CORROSION OF CONFORMITY
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

17/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 3)
SANTHIA' (VC)

18/06/18
MESHUGGAH + DESTRAGE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
BLITZKRIEG: disponibile il video di 'Angels Or Demons'
15/06/2018 - 14:37 (54 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
10/12/2013
Intervista
BLITZKRIEG
Jack Is Back!!!
 
ALTRE NOTIZIE
15/06/2018 - 14:37
BLITZKRIEG: disponibile il video di 'Angels Or Demons'
10/04/2018 - 15:40
DEBAUCHERY`S BALGEROTH: guarda il video di ''Blutgott Blitzkrieg''
14/02/2018 - 20:09
BLITZKRIEG: svelati i dettagli del nuovo disco
09/12/2017 - 00:02
BLITZKRIEG: disponibile il lyric video del nuovo singolo
25/09/2017 - 16:46
BLITZKRIEG: a dicembre un nuovo singolo
02/02/2017 - 11:44
BLITZKRIEG: firmano per la Mighty Music, nuovo album nel 2018
23/08/2015 - 15:37
BLITZKRIEG: in arrivo la ri-registrazione di 'A Time of Changes'
06/07/2014 - 15:08
BLITZKRIEG: a settembre in uscita una raccolta con demo inediti
03/04/2014 - 16:15
BLITZKRIEG: ecco i primi dettagli del concerto di Roma
26/03/2014 - 16:04
BLITZKRIEG: annunciato il tour, quattro date in Italia
ULTIME NOTIZIE
15/06/2018 - 14:44
U.D.O.: a fine agosto il nuovo disco, ecco i dettagli ed il primo singolo
15/06/2018 - 12:17
WATAIN: per un'unica data in Italia con Rotting Christ e Profanatica
15/06/2018 - 11:48
HEROES OF FORGOTTEN KINGDOMS: firmano per la Underground Symphony Records
15/06/2018 - 11:46
MADBALL: ecco il video di ''The Fog''
15/06/2018 - 11:41
OBSCURITY: guarda il video di ''793'' dall'ultimo album
15/06/2018 - 09:38
THE SMASHING PUMPKINS: annunciata una data in Italia
15/06/2018 - 09:21
SUPERFJORD: ascolta un nuovo brano
15/06/2018 - 09:19
SALTATIO MORTIS: ecco il nuovo singolo ''Brunhild''
15/06/2018 - 08:16
CITY OF THIEVES: disponibile il brano 'Born to Be Great'
15/06/2018 - 08:08
CROSSFAITH: tornano ad agosto con 'Ex Machina', ecco i dettagli
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     