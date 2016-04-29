KISSIN` DYNAMITE: ascolta un altro brano

20/06/18
HAENESY
Katrusza
22/06/18
KHEMMIS
Desolation
22/06/18
ART OF DECEPTION
Path of Trees
22/06/18
WOLFEN RELOADED
Chaiging Time
22/06/18
THE HERETIC ORDER
Evil Rising
22/06/18
ARSTIDIR
Nivalis
22/06/18
GAEREA
Unsettling Whispers
22/06/18
IMPENDING ROOM
The Sin And Doom Vol. II
22/06/18
THE SEA WITHIN
The Sea Within
22/06/18
MARTYR LUCIFER
Gazing at the Flocks
16/06/18
IRON MAIDEN
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
16/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI
16/06/18
ALESTORM
ZAIET FEST - PIAZZA PERTINI - FROSINONE
16/06/18
KANSEIL + VALLORCH
METAL ONTO - ORGIANO (VI)
17/06/18
OZZY OSBOURNE + AVENGED SEVENFOLD + JUDAS PRIEST + TREMONTI
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
17/06/18
NEUROSIS + CONVERGE
ZONA ROVERI - BOLOGNA
17/06/18
CORROSION OF CONFORMITY
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
17/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 3)
SANTHIA' (VC)
18/06/18
MESHUGGAH + DESTRAGE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/06/18
CONVERGE + CORROSION OF CONFORMITY
ORION - ROMA