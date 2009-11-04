      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/06/18
HAENESY
Katrusza

22/06/18
KHEMMIS
Desolation

22/06/18
ART OF DECEPTION
Path of Trees

22/06/18
WOLFEN RELOADED
Chaiging Time

22/06/18
THE HERETIC ORDER
Evil Rising

22/06/18
ARSTIDIR
Nivalis

22/06/18
GAEREA
Unsettling Whispers

22/06/18
IMPENDING ROOM
The Sin And Doom Vol. II

22/06/18
THE SEA WITHIN
The Sea Within

22/06/18
MARTYR LUCIFER
Gazing at the Flocks

CONCERTI

16/06/18
IRON MAIDEN
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

16/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI

16/06/18
ALESTORM
ZAIET FEST - PIAZZA PERTINI - FROSINONE

16/06/18
KANSEIL + VALLORCH
METAL ONTO - ORGIANO (VI)

17/06/18
OZZY OSBOURNE + AVENGED SEVENFOLD + JUDAS PRIEST + TREMONTI
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

17/06/18
NEUROSIS + CONVERGE
ZONA ROVERI - BOLOGNA

17/06/18
CORROSION OF CONFORMITY
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

17/06/18
WINGS OF BEA METALFEST (day 3)
SANTHIA' (VC)

18/06/18
MESHUGGAH + DESTRAGE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/06/18
CONVERGE + CORROSION OF CONFORMITY
ORION - ROMA
THE SPIRIT: online il nuovo lyric video
16/06/2018 - 14:40 (13 letture)

ALTRE NOTIZIE
16/06/2018 - 14:40
THE SPIRIT: online il nuovo lyric video
13/04/2018 - 08:01
THE SPIRIT: firmano per la Nuclear Blast Records
10/06/2015 - 10:35
TEMPLE OF DAGON: tutto 'Revelations Of The Spirit' ascoltabile online
08/12/2010 - 11:15
TIMES OF GRACE: il video ufficiale di 'Where The Spirit Leads Me'
04/11/2009 - 14:29
HALFORD: il video di 'Get Into The Spirit'
ULTIME NOTIZIE
16/06/2018 - 14:55
SKELETONWITCH: nuovo brano ascoltabile in streaming
16/06/2018 - 14:50
SUNLESS: firmano per la Willowtip Records
16/06/2018 - 14:30
BLACK MIRRORS: a fine agosto il primo full length, ecco i dettagli ed un brano
16/06/2018 - 14:22
FATES WARNING: ascolta 'Life In Still Water' dal nuovo live
16/06/2018 - 07:56
LIZZY BORDEN: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
16/06/2018 - 07:23
DRAGONLORD: a settembre il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
16/06/2018 - 07:03
LORD OF THE LOST: ecco il video di 'Morgana'
16/06/2018 - 06:56
KISSIN` DYNAMITE: ascolta un altro brano
15/06/2018 - 18:36
ROTTING CHRIST: headliners del Breaking Sound Festival di Brindisi
15/06/2018 - 18:28
GORGASM: con i Cenotaph in concerto a settembre
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     