MARILYN MANSON: ascolta la cover di 'Cry Little Sister'

18/06/2018 - 11:18 (237 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 12 @duke, per me non è mai stato in caduta perché è sempre stato rasoterra. Quoto @tino, cavolo, uguale a Nicholas Cage, attore pessimo tra l'altro, ricordo quel film dove si scambiavano le facce, un incubo, cioè tu sei John Travolta e ti ritrovi di botto con la faccia stupida di Nicolas Cage, aiutoooo!! 11 Non so come si possa dire che lo stile di Manson sia uguale a quello di Trent. Il fatto che sia il produttore del primi 3 dischi e abbia saputo trarre il meglio della band dandogli la spinta giusta, non significa che ne abbia fatto una copia di se stesso. 10 comunque deve tutto a trent reznor.....lo ha copiato musicalmente da sempre.... trent e' un vero genio.... 9 da anni in caduta libera......beh non era lui che voleva precipitare negli inferi?sta coronando il suo sogno....ahhaaa 8 Dopo due dischi come The Pale Emperor e Heaven Upside Down direi che non è proprio alla frutta 7 Gli ultimi due album di Manson sono realmente ben fatti. Questa cover ha dei bei suoni soprattutto nei bassi. Dire che Manson sia alla frutta...beh...e cosa dovrebbero dire tanti altri che scimmiottano se stessi da una vita proponendo sempre le solite cazzate? Manson è un grande e nella musica ha fatto cose che tanti altri negli ultimi 20 anni hanno potuto solo sognare. 6 da frutta e verdure, a fare il fruttivendolo 5 Artista alla frutta da anni. 4 Non male! Però, ultimamente fa cover di brani per delle soundtrack di brani appartenenti già a "vecchie" colonne sonore.. 3 Sempre più uguale a Nicholas cage 2 Vero che manca un po' di presenza con la voce, però l'ultimo disco è comunque bello, in pezzi come Blood Honey si sente che può ancora fare qualcosa di ottimo se vuole. 1 Non riesce più ad essere incisivo con la voce, ha perso parecchio smalto. Peccato. Notavo che manca la recensione di Portrait Of An American Family, che poi è uno dei suoi migliori album, se non il migliore. Dovreste recensirlo.