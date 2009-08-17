      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/06/18
HAENESY
Katrusza

22/06/18
KHEMMIS
Desolation

22/06/18
WOLFEN RELOADED
Chaiging Time

22/06/18
HAKEN
L-1VE

22/06/18
IMPENDING ROOM
The Sin And Doom Vol. II

22/06/18
ART OF DECEPTION
Path of Trees

22/06/18
ARSTIDIR
Nivalis

22/06/18
THE HERETIC ORDER
Evil Rising

22/06/18
MARTYR LUCIFER
Gazing at the Flocks

22/06/18
THE SEA WITHIN
The Sea Within

CONCERTI

19/06/18
MARILYN MANSON + GUEST TBA
IPPODROMO SAN SIRO - MILANO

19/06/18
MESHUGGAH + DESTRAGE
ORION - ROMA

19/06/18
UNDEROATH + CROSSFAITH
ZONA ROVERI - BOLOGNA

20/06/18
MESHUGGAH + DESTRAGE
ESTRAGON - BOLOGNA

20/06/18
UNDEROATH + CROSSFAITH
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

21/06/18
ANAL VOMIT + FINGERNAILS + ASPHALTATOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

22/06/18
PEARL JAM
I-DAYS FESTIVAL - RHO (MI)

22/06/18
ANAL VOMIT + LECTERN + GUEST
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

22/06/18
17 CRASH + LET ME KILL THE MISTER + STINS
EXENZIA - PRATO

23/06/18
ANAL VOMIT + DAEMUSINEM + LECTERN
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
BURDEN OF GRIEF: online il video di 'Killing Spree'
19/06/2018 - 13:19 (50 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
19/06/2018 - 13:19
BURDEN OF GRIEF: online il video di 'Killing Spree'
17/05/2018 - 14:20
BURDEN OF GRIEF: disponibile un nuovo video
25/04/2018 - 16:57
BURDEN OF GRIEF: guarda il video di ''Broken''
03/03/2018 - 11:41
BURDEN OF GRIEF: ecco il lyric video della titletrack
14/02/2018 - 11:35
BURDEN OF GRIEF: data di uscita e artwork di 'Eye of the Storm'
06/10/2017 - 21:00
BURDEN OF GRIEF: 'Eye of the Storm' uscirà ad aprile 2018
20/04/2010 - 20:40
BURDEN OF GRIEF: completato il nuovo album
21/09/2009 - 13:30
BURDEN OF GRIEF: primi dettagli sul nuovo album
28/08/2009 - 23:04
THE 11TH HOUR: l'artwork di 'Burden Of Grief'
17/08/2009 - 17:36
THE 11TH HOUR: rilasciano 'Burden Of Grief' a ottobre
ULTIME NOTIZIE
19/06/2018 - 21:00
THERAPY?: nuovo album a settembre
19/06/2018 - 20:57
KOBRA AND THE LOTUS: guarda il video di Velvet Roses
19/06/2018 - 16:52
ICED EARTH: svelati gli orari dell'unica data italiana
19/06/2018 - 16:34
VIRGIN STEEL FEST: ecco gli orari dell'evento di questo sabato
19/06/2018 - 16:34
THE HERETIC ORDER: nuovo lyric video online
19/06/2018 - 16:30
GIOELI-CASTRONOVO: ecco un nuovo video
19/06/2018 - 16:28
ART OF DECEPTION: disponibile la clip di 'Dark Psychosis'
19/06/2018 - 16:21
GRAVE DIGGER: ecco la copertina e la tracklist di 'The Living Dead'
19/06/2018 - 16:11
EINDHOVEN METAL MEETING: aggiunti Marduk, Mortuary Drape e molti altri
19/06/2018 - 16:05
NECROSHINE: annunciato il nuovo bassista
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     