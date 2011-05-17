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ORIGIN + GUEST
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PICTURE + SØNDAG
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

24/08/18
BLAZE BAYLEY + WHITE SKULL + I AM LETHE
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

24/08/18
SEXPERIENCE + STONEDRIFT
I MERCENARI BIRRERIA - VIADANA (MN)
MAYAN: diffuso il video della titletrack del nuovo disco
18/08/2018 - 09:30 (190 letture)

M. G.
Sabato 18 Agosto 2018, 13.51.57
2
Ratmax, una ballad c'è in ogni loro album ("Essenza di Te", "Insano"...), semplicemente stavolta han deciso di pubblicarla come singolo. Quello precedente, "The Rhythm Of Freedom", non mi sembra certo un brano soft; anzi, è una bella mazzata.
Ratmax
Sabato 18 Agosto 2018, 10.42.15
1
Io me li ricordavo molto più aggressivi come sound, senza nulla togliere a Marcela Bovio e Laura Macrì che sono bravissime, ma spero che il disco non sia tutto così soft
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77
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