HELLOWEEN: a breve un DVD live e un nuovo album in studio

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 15 Ci contavo facessero sia il live che il nuovo album (lo immaginavo più che altro)...non così in là veramente, mi aspettavo qualcosa intorno alla metà del 2019...cmq tanta roba 14 Fico dai. Il dvd è d'obbligo e sul nuovo disco sono fiducioso. In fondo non sbagliano mai. 13 Era prevedibile 12 Ah effettivamente il songwriting non lo fa' Kiske ma Hansen....non so' cosa é peggio....mi sa Kiske ma Kai negli ultimi anni come compositore ha fatto abbastanza pena. Vedremo. 11 Molto,molto,molto interessante..... 10 considerato che con la tecnologia che c'è a disposizione realizzeranno un prodotto di qualità senza aspettare le famose 'calende greche' per avere un live. Concordo con lisablack .... 'lontanino' per dire poco la nuova realizzazione del disco ... (imho) ... beh sarebbe stato 'sciocco' non pubblicare un live e/o dvd di questa 'reunion' che comunque è stata accolta bene da tutticonsiderato che con la tecnologia che c'è a disposizione realizzeranno un prodotto di qualità senza aspettare le famose 'calende greche' per avere un live. Concordo con lisablack .... 'lontanino' per dire pocola nuova realizzazione del disco ... (imho) 9 Se le aspettative suscitate da questa notizia bomba verranno confermate a livello di songwriting... questo nuovo album potrebbe fare la storia 8 Cmq c'e un errore nella notizia ma il trio di compositori sarà ovviamente deris/ weikath/hansen.... Per me a questo punto l'anno 2019 lo possiamo anche saltare e andiamo direttamente al 2020 7 Cmq c'e un errore nella notizia ma il trio di compositori sarà ovviamente deris/ weikath/hansen.... Per me a questo punto l'anno 2019 lo possiamo anche saltare e andiamo direttamente al 2020 6 In pratica hanno risolto il problema dell'eventuale reunion ("ok sarebbe bellotornasse kiske, ma ingiusto nei confronti di deris") tenendosi in pianta stabile entrambi i cantanti! 5 "Songwriting di Kiske Deris e Weikath" cavolo che trio delle meraviglie!! Peccato che c'è da aspettare il 2020, un po' lontanino..eh? Comunque bella notizia... 4 ). A wacken show stupendo. Bene, sono veramente contento. Kiske lo faranno comporre magari x le ballad.). A wacken show stupendo. 3 Si dai, a questo punto ci stava, hanno fatto centro con questa reunion e un album con questa ammucchiata sono proprio curioso di sentirlo. 2 In effetti, live inaspettato.. ma bene. 1 Non me lo sarei mai aspettato.....Ma il disco a sette noooooo....almeno la composizione sarà di Deris e Weiki e promette bene, ma Kiske.....??