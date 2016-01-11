BRAINSTORM: diffuso il video di 'Ravenous Minds'

27/08/18
INJECTION
Over the Asphalt
27/08/18
EMINENCE
Minds Apart
29/08/18
WAXEN
Terror Decree
31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways
31/08/18
FAUSTCOVEN
In the Shadow of Doom
31/08/18
KILMARA
Across the Realm of Time
31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution
31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris
31/08/18
GABRIELS
Fist of the Seven Stars Act 2 - Hokuto Brothers
31/08/18
MALIGNER
Attraction to Annihilation
25/08/18
ANGEL WITCH + METHEDRAS + ANGUISH FORCE
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
25/08/18
METAL REDENTOR FEST
SPAZIO LUPARDINE - REGGIO CALABRIA
25/08/18
BEERAPOCALYPSE NIGHT
IL CHIRINGUITO 2.0 - PRATO
25/08/18
POLLO METAL FEST (day 1)
SPAZIO POLARESCO - BERGAMO
26/08/18
POLLO METAL FEST (day 2)
SPAZIO POLARESCO - BERGAMO
28/08/18
FLOGGING MOLLY + STREET DOGS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO
31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)
31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)
31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)