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MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

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FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
BEYOND CREATION: online il lyric video di ''Algorythm''
27/08/2018 - 18:07 (96 letture)

Oudeis
Lunedì 27 Agosto 2018, 21.39.00
2
La parte strumentale è come sempre interessante, invece la voce mi sembra più fuori luogo del solito, soprattutto il growl. Certe volte mi figuro cosa sarebbero questi qui con uno come Kelly Sundown Carpenter alla voce.
MetalFlaz
Lunedì 27 Agosto 2018, 19.01.37
1
Ci scappa l'acquisto
RECENSIONI
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