      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/08/18
WAXEN
Terror Decree

31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways

31/08/18
HELION PRIME
Terror Of The Cibernetic Space Monster

31/08/18
CAST THE STONE
Empyrean Atrophy

31/08/18
BEYOND THE BLACK
Heart of the Hurricane

31/08/18
CIRCLES
The Last One

31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution

31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris

31/08/18
MALIGNER
Attraction to Annihilation

31/08/18
GABRIELS
Fist of the Seven Stars Act 2 - Hokuto Brothers

CONCERTI

28/08/18
FLOGGING MOLLY + STREET DOGS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO

31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)

01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)

01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)

02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
MADDER MORTEM: guarda il nuovo video
28/08/2018 - 09:08 (45 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
28/08/2018 - 09:08
MADDER MORTEM: guarda il nuovo video
12/07/2018 - 18:29
MADDER MORTEM: nuovo album a settembre
28/10/2016 - 07:38
MADDER MORTEM: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
17/10/2016 - 22:08
MADDER MORTEM: guarda il nuovo video
11/10/2016 - 16:21
MADDER MORTEM: nuovo pezzo disponibile in streaming
03/10/2016 - 13:10
MADDER MORTEM: nuovo album in vista
06/11/2009 - 19:48
MADDER MORTEM: rilasciata la ristampa di 'Deadlands'
ULTIME NOTIZIE
28/08/2018 - 11:42
TEMPERANCE: online il video di 'The Last Hope In a World of Hopes'
28/08/2018 - 11:08
ZEALOT CULT: tornano a novembre con 'Spiritual Sickness', ecco i dettagli e un brano
28/08/2018 - 10:53
BIGLIETTO PER L`INFERNO: morto il cantante Claudio Canali
28/08/2018 - 10:45
DESCENT: ascolta il brano 'Chameleon'
28/08/2018 - 10:38
MALIGNER: tutto 'Attraction to Annihilation' in streaming
28/08/2018 - 10:18
THE EXPLODING EYES ORCHESTRA: nuovo album a ottobre, ecco i dettagli e il singolo
28/08/2018 - 10:06
METALITALIA.COM FESTIVAL: i White Skull sostituiranno gli Eldritch
28/08/2018 - 09:17
ELUVEITIE: a novembre la ristampa di 'Slania' per il decimo anniversario del disco
28/08/2018 - 09:01
MONSTROSITY: ascolta un altro brano
27/08/2018 - 18:53
VALDUR: svelati i dettagli del nuovo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     