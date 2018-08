BIGLIETTO PER L`INFERNO: morto il cantante Claudio Canali

28/08/2018



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 12 Pensare che sono un neofita del prog italico ma i Biglietto li ho conosciuti 7-8 anni fa, intorno ai 18 anni. Gruppo strano da ascoltare per un ragazzo, ma mi sono subito sentito attrarre dalle melodie splendide dei brani, dalle parti strumentali geniali e da questa voce carismatica di Claudio. La storia dietro il suo allontanamento dal mondo musicale, la leggenda sul fatto che potesse essere lui il protagonista di "Confessione"..tutto questo ha contribuito ad aumentare lo status di band di culto del Biglietto, gruppo però troppo spesso dimenticato. Mi sarebbe piaciuto conoscere Claudio, penso fosse una persona parecchio acculturata ed intelligente. Notizia bruttissima questa, una parte del prog nostrano che se ne va.. 11 Grazie Fabio Rasta perla simpatis avermi seguito. Purtroppo penso che storie così fra un XFactor e un Amici non potranno più essere vissute e raccontate. Anche Metallized non è più lo stesso ... Fine di un'epoca ..... 10 Si Richard! C'è ancora e l'avevo letto. E' firmato Richard Milella SPAM ed è un capitolo della serie Jurassic Rock, di cui mi era rimasto impresso BENNATO che trafuga le lamette da barba, e CLAUDIO CANALI che si sveglia sul carro attrezzi. Bellissimo articolo. 9 veramente una brutta notizia...mio gruppo preferito prog ho ancora il disco e lo conservo come una reliquia...ha seguito un percorso umano eccezionale e di scelta..bisogna scrivere qualcosa su di lui..r.i.p. grande frate claudio.. 8 È tutto scritto in un servizio-intervista ancora reperibile nell'archivio degli articoli di METALLIZED . Cercatelo o fatelo ripubblicare. E pieno di aneddoti... 7 Mi dispiace! Un grande; sempre nei miei ricordi. Richard: xchè non ci racconti qualcosa di lui? ...anche un aneddoto qualsiasi?... 6 Frate Isaia. . .da conterraneo e fan del biglietto son intristito da tale notizia...avevo saputo giusto ieri da musicisti suoi coetanei che stava male...massimo rispetto per quello che ha dato alla musica, per le poesie messe in musica e per il coraggio di aver intrapreso un cammino controcorrente! Ascoltami frate e dimmi se questo lo chiami peccato o nobile gesto: ho tolto dei soldi a un ricco signore per dar da mangiare a un uomo che muore.... 5 No cazzo no... R.I.P. Uno dei miei miti del prog italico. 4 R. I. P. 3 Rip 2 Una persona a dir poco interessante per il percorso umano fatto. Sarebbe bello leggere su di lui qualche approfondimento. Buon viaggio 1 DOLORE IMMENSO - mio coetaneo e compagno di scorribande liceali ...