      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution

31/08/18
BEYOND THE BLACK
Heart of the Hurricane

31/08/18
KILMARA
Across the Realm of Time

31/08/18
FAUSTCOVEN
In the Shadow of Doom

31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris

31/08/18
GABRIELS
Fist of the Seven Stars Act 2 - Hokuto Brothers

31/08/18
U.D.O.
Steelfactory

31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways

31/08/18
HELION PRIME
Terror Of The Cibernetic Space Monster

31/08/18
CIRCLES
The Last One

CONCERTI

31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO

31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)

01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)

01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)

02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/09/18
LACUNA COIL + GUESTS
FESTAREGGIO - REGGIO EMILIA
SATAN: ascolta un nuovo brano
30/08/2018 - 17:37 (123 letture)

therox68
Giovedì 30 Agosto 2018, 23.01.50
4
Semmai ce l'hanno con i re.
lisablack
Giovedì 30 Agosto 2018, 22.34.49
3
Bello, bello..
Steelminded
Giovedì 30 Agosto 2018, 20.47.36
2
Perché ce l'hanno così tanto coi giudici? Ahah
Aceshigh
Giovedì 30 Agosto 2018, 17.48.18
1
Altro gran bel pezzo!
RECENSIONI
77
84
ARTICOLI
18/04/2014
Live Report
ONSLAUGHT + DEATH MECHANISM + TORMENT + BARBARIAN + SATANIKA + GUEST
Traffic Club, Roma, 11/04/2014
 
ALTRE NOTIZIE
30/08/2018 - 17:37
SATAN: ascolta un nuovo brano
08/08/2018 - 17:11
SATAN: ascolta il nuovo singolo
29/06/2018 - 07:21
INTEGRITY: disponibile il video di 'Sons of Satan'
26/06/2018 - 19:21
SATAN: a settembre il nuovo disco, ecco i dettagli ed il primo singolo
22/05/2018 - 19:26
SATAN: a luglio un nuovo singolo
09/04/2018 - 15:32
SATAN: firmano un contratto con Metal Blade Records
02/02/2018 - 17:07
ROTTING CHRIST: online il video live di ''Societas Satanas''
28/04/2017 - 11:15
KREATOR: live video di 'Satan is Real' con Papa Emeritus III e Max Gruber
19/03/2017 - 11:04
SATANIC WARMASTER: confermati per il prossimo Black Winter Fest
12/03/2017 - 11:41
NERVOCHAOS: disponibile il video di 'Ad Majorem Satanae Gloriam'
ULTIME NOTIZIE
30/08/2018 - 20:15
CONAN: ecco un nuovo video
30/08/2018 - 20:07
NORDIC UNION: ascolta il nuovo singolo
30/08/2018 - 17:39
ANAAL NATHRAKH: ecco il video di ''Obscene As Cancer''
30/08/2018 - 12:37
RED FANG: diffuso il video della cover di 'Listen To The Sirens' Tubeway Army
30/08/2018 - 12:28
SEROCS: ascolta un nuovo brano
30/08/2018 - 12:27
ORKAN: svelati i dettagli ed un brano del terzo disco
30/08/2018 - 12:03
ALAN PARSONS: firma per la Frontiers Music, nuovo disco nel 2019
30/08/2018 - 11:51
PIG DESTROYER: ecco il video di 'Mt. Skull'
30/08/2018 - 11:46
ESBEN AND THE WITCH: online un brano dal nuovo disco
30/08/2018 - 11:33
BARREN CANYON: a settembre il secondo disco, ecco i dettagli
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     