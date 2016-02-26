      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Burning Witches
Clicca per ingrandire
La copertina di Hexenhammer
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution

31/08/18
CAST THE STONE
Empyrean Atrophy

31/08/18
BEYOND THE BLACK
Heart of the Hurricane

31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris

31/08/18
KILMARA
Across the Realm of Time

31/08/18
GABRIELS
Fist of the Seven Stars Act 2 - Hokuto Brothers

31/08/18
FAUSTCOVEN
In the Shadow of Doom

31/08/18
U.D.O.
Steelfactory

31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways

31/08/18
CIRCLES
The Last One

CONCERTI

31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO

31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)

01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)

01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)

01/09/18
EXTERMINATION FEST
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
BURNING WITCHES: online il lyric video di 'Executed'
31/08/2018 - 11:12 (43 letture)

ALTRE NOTIZIE
31/08/2018 - 11:12
BURNING WITCHES: online il lyric video di 'Executed'
23/08/2018 - 09:58
BURNING WITCHES: ecco la copertina a la tracklist di 'Hexenhammer'
08/08/2018 - 15:57
BURNING WITCHES: a novembre il secondo disco
15/02/2018 - 00:03
BURNING WITCHES: firmano per la Nuclear Blast Records
26/04/2017 - 19:25
BURNING WITCHES: svelato l'artwork del nuovo album
26/02/2016 - 18:12
BURNING WITCHES: ascolta un brano dal nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
31/08/2018 - 16:41
ANGRA: diffuso il video di Light Of Transcendence
31/08/2018 - 16:37
DAVID REECE: disponibile il video di un nuovo brano
31/08/2018 - 16:34
ENTOMBED A.D.: nuovo singolo online
31/08/2018 - 16:31
UNLEASHED: guarda il nuovo lyric video
31/08/2018 - 15:33
SICK OF IT ALL: ecco il lyric video di 'Inner Vision'
31/08/2018 - 15:27
HAKEN: diffuso il primo singolo da 'Vector'
31/08/2018 - 13:10
HARDCORE SUPERSTAR: disponibile il video del nuovo singolo
31/08/2018 - 12:58
WARREL DANE: online il primo estratto dal disco finale
31/08/2018 - 11:49
SWORD FEST: il 6 ottobre a Seregno con Atlas Pain e altri
31/08/2018 - 11:34
FIFTH ANGEL: il chitarrista Ed Archer ritorna nella band
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     