Mah, stilisticamente siamo nettamente più vicini a Obsidian Conspiracy piuttosto che al precedente lavoro solista di Dane. Mi sembra un pezzo assemblato in modo accademico, linee vocali poco convincenti che non si incastrano granchè su una sezione strumentale certamente pregevole. Come appunto successe con The Obsidian Conspiracy. Da Dane ci si doveva aspettare molto di più.