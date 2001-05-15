HARDCORE SUPERSTAR: disponibile il video del nuovo singolo

31/08/18
THE PINEAPPLE THIEF
Dissolution
31/08/18
CAST THE STONE
Empyrean Atrophy
31/08/18
BEYOND THE BLACK
Heart of the Hurricane
31/08/18
THE SECRET
Lux Tenebris
31/08/18
KILMARA
Across the Realm of Time
31/08/18
GABRIELS
Fist of the Seven Stars Act 2 - Hokuto Brothers
31/08/18
FAUSTCOVEN
In the Shadow of Doom
31/08/18
U.D.O.
Steelfactory
31/08/18
THE VINTAGE CARAVAN
Gateways
31/08/18
CIRCLES
The Last One
31/08/18
THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO
31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)
31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)
31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)
01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)
01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)
01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)
01/09/18
EXTERMINATION FEST
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)