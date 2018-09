ARCHGOAT: disponibile il nuovo lyric video

01/09/2018 - 07:47 (50 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 1 Non ho mai capito come e per quale strano motivo siano annoverati fra le band black metal. Solita solfa, personalmente minimali e brutali q.b. Sempre simpatici i nostriNon ho mai capito come e per quale strano motivo siano annoverati fra le band black metal.