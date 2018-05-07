TWO OF A KIND: ecco il video di 'Here Is The Now'

03/09/18
ANGUISH FORCE
Chapter 7
06/09/18
HYPERDONTIA
Nexus of Teeth
07/09/18
ATTAN
End Of
07/09/18
TYRANT DISCIPLE
Weight Of Oblivion
07/09/18
NASHVILLE PUSSY
Pleased To Eat You
07/09/18
THE CROTALS
Horde
07/09/18
DEATH SS
Rock`N`Roll Armageddon
07/09/18
COUNTERPARTS
Private Room
07/09/18
KOMATSU
A New Horizon
07/09/18
SKYHARBOR
Sunshine Dust
02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
05/09/18
LACUNA COIL + GUESTS
FESTAREGGIO - REGGIO EMILIA
07/09/18
SINISTRO FEST (day 1)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)
08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
LEGEND CLUB - MILANO
08/09/18
ANTROPOFAGUS + DEVANGELIC
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
08/09/18
SINISTRO FEST (day 2)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)
09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)
11/09/18
NECROWRETCH + CEMETERY URN
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
12/09/18
GORGASM + CENOTAPH + LOGIC OF DENIAL
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)