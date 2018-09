OZZY OSBOURNE: una data in Italia a marzo con i Judas Priest

03/09/2018 - 12:16



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 15 Per quanto riguarda i Judas Priest: non hanno più la formazione di "Painkiller" (che, proprio tra parentesi, non è l'originale!) e, quindi, l'unico modo per riuscire ad avere tanto pubblico davanti è quello di unire le forze con qualche artista che ha semplicemente più appeal. 14 È da vent'anni che Ozzy annuncia il ritiro..scemo chi ci casca! Certo, il merito va tutto a Sharon se, poi, i risultati portano ad avere dei Sold-Out. Ma, il fatto è che: i veri artefici del successo di questa strategia sono quelli che ci vanno pensando sia l'ultima volta. Niente di male..ci sono cascato anch'io! Ma, meravigliarsi che succeda ancora è come non aver vissuto negli ultimi 40-50 anni > vedere Frank Sinatra _ In pochi si sono potuti permettere di tenere fede a questa strategia. E, chi "ce l'ha fatta", sono quelli che sono morti! Penso che i Sentenced - ad esempio - se avessero avuto una bella proposta, lo avrebbero già fatto. C'è chi le promesse le rispetta e c'è chi non può.. Per me è meglio, se Ozzy o gli Slayer (o gli Elio e le Storie Tese, per dirne un altro..) continuano a calcare i palchi, ma il fatto è che continuano a prenderci in giro! L'unico motivo che hanno per farlo è l'avere una scusa per andare in tour. Altrimenti non ci sarebbe interesse, se non quello di vederli per la prima o ultima volta.. Ah, Ozzy ha già annunciato di voler registrare un nuovo album! Indi 😏 13 personalmente andai al FirenzeRock con molti timori proprio per aver letto certi commenti su Ozzy e Judas ma fortunatamente il concerto li smentì alla grande, specialmente quello di Ozzy e quindi, senza se e senza ma, io ci vado. Stavolta però grazie ALLA MIA DI IMPRESSIONE, saremo due di più ad esserci. Viva l'heavy metal! 12 Vedi Silvia, il successo è anche una questione di marketing. Un buon manager fa la differenza. I Judas sotto questo aspetto sono sempre stati claudicanti. Per assurdo hanno avuto più successo dalla reunion in poi che negli anni d'oro. 11 ), non ci vedo niente di male... In questo caso (Ozzy) magari ci avra' ripensato proprio visto il successo dell'evento. A me il fatto che un artista classico, che ha fatto la storia del metal abbia ancora seguito fa solo piacere./// Riguardo ai Judas probabilmente non hanno oggi il seguito all'altezza della loro fama/importanza perche' vedo sempre che anche nei tour sono co-headliners... Anche x me ben venga se i gruppi che mi piacciono dovessero ripensare a posporre il loro "ultimo" tour (a Tom Araya staranno fischiando le orecchie), non ci vedo niente di male... In questo caso (Ozzy) magari ci avra' ripensato proprio visto il successo dell'evento. A me il fatto che un artista classico, che ha fatto la storia del metal abbia ancora seguito fa solo piacere./// Riguardo ai Judas probabilmente non hanno oggi il seguito all'altezza della loro fama/importanza perche' vedo sempre che anche nei tour sono co-headliners... 10 Scusa Metal shock, ma ancora una volta ti romperò le scatole..... La cosa triste è leggere i tuoi messaggi secondo me che si appigliano a delle cazzate inverosimili. Per fortuna invece c' è molta gente appunto che apprezza il fatto che questi vecchietti siano ancora in giro e non vogliano mollare il palco e lo studio. A prescindere dagli annunci che si sa, sono fatti per essere smentiti e lasciano il tempo che trovano. E visto i risultati artistici ben venga. Il fatto che i palazzetti siano pieni significa che gli ascoltatori hanno ancora un po' di giudizio e ottimi gusti. 9 Sarebbe bello andare il 139 febbraio o anche il 119,159 e 179 8 Metal Shock,e perché dovrebbe essere una presa per il culo? Io non so se andrò, ma uno decide di spendere i soldi come gli pare non credi? Poi col professionismo che circola in certi ambienti metal in Italia, pensa che sto ancora aspettando che h/m finisca l enciclopedia visto che gli ultimi numeri non uscirono, oggi è solo peggiorata, dunque 7 Ahahah!! Certo come no: No more tours 2 che finirà come il primo. Poi ci sarà il disco No more records col relativo "Ultimo tour" e via andare fino alla morte stile Lemmy. E per non farsi mancare niente accompagnato da un'altra band che a sua volta aveva già annunciato l'ultimo tour da un po'. Ridicolo. Sono da anni che questi gruppi prendono per il culo con questi annunci e la cosa triste è che continuano a riempire palazzetti e festival. Tristezza infinita. PUAH! 6 comunque quoto @Daniele e @Giaxomo... più che altro per vederli con una scaletta degna del loro nome e non castrata come a Firenze. Mi sa che questo famigerato "ultimo" tour durerà qualche anno...comunque quoto @Daniele e @Giaxomo... più che altro per vederli con una scaletta degna del loro nome e non castrata come a Firenze. 5 Errore mio Rik, è settembre. 4 ) ... solo una piccola cosa, magari sbaglio io, ma se si esibiscono il 1 marzo i biglietti li mettono in vendita dopo? Che tornino in italia non è una brutta cosa, ma sta storia dell' ultimo tour comincia un po a puzzare di bruciato ... boh. Si, certo prima o poi finirà, e a quel punto ci lamenteremo ... (plurale maestatis) ... solo una piccola cosa, magari sbaglio io, ma se si esibiscono il 1 marzo i biglietti li mettono in vendita dopo? 3 da non perdere... 2 @Daniele: "quoto" (a caratteri cubitali) !!! 1 Ma i priest una data da soli?