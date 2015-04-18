      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/09/18
HYPERDONTIA
Nexus of Teeth

07/09/18
KORPIKLAANI
Kulkija

07/09/18
KOMATSU
A New Horizon

07/09/18
COUNTERPARTS
Private Room

07/09/18
THE CROTALS
Horde

07/09/18
PIG DESTROYER
Head Cage

07/09/18
ATTAN
End Of

07/09/18
TYRANT DISCIPLE
Weight Of Oblivion

07/09/18
DEATH SS
Rock`N`Roll Armageddon

07/09/18
SKYHARBOR
Sunshine Dust

CONCERTI

05/09/18
LACUNA COIL + GUESTS
FESTAREGGIO - REGGIO EMILIA

07/09/18
SINISTRO FEST (day 1)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)

07/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 1)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)

08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
LEGEND CLUB - MILANO

08/09/18
ANTROPOFAGUS + DEVANGELIC
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

08/09/18
SINISTRO FEST (day 2)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)

08/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 2)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

08/09/18
PUNKREAS + GUEST
PISCINA COMUNALE, BITONTO

09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)
LUCIFER`S CHILD: nuovo brano ascoltabile in streaming
04/09/2018 - 16:54 (18 letture)

ALTRE NOTIZIE
04/09/2018 - 16:54
LUCIFER`S CHILD: nuovo brano ascoltabile in streaming
24/08/2018 - 11:39
LUCIFER`S CHILD: ecco i dettagli del secondo disco
27/06/2018 - 18:31
LUCIFER`S CHILD: firmano per la Agonia Records
01/09/2015 - 21:43
LUCIFER`S CHILD: il video ufficiale del brano 'Lucifer's Child'
20/07/2015 - 18:57
LUCIFER`S CHILD: i dettagli completi dell'album di debutto 'The Wiccan'
18/04/2015 - 14:46
LUCIFER`S CHILD: firmano per la Dark Essence Records, in streaming il brano 'Hors de Combat'
ULTIME NOTIZIE
04/09/2018 - 17:08
VISIONS OF ATLANTIS: online il video di 'The Last Home'
04/09/2018 - 16:47
BROTHERS OF METAL: firmano per la AFM Records
04/09/2018 - 14:45
CHTHONIC: diffuso il video del primo singolo
04/09/2018 - 14:25
ELECTRIC WIZARD: due date in Italia a novembre
04/09/2018 - 13:50
MASTER: ascolta la titletrack del nuovo disco
04/09/2018 - 12:58
XIBALBA ITZAES: annunciato il nuovo disco, ecco i dettaglli
04/09/2018 - 12:44
EXCUSE: pubblicato il video di un nuovo brano
04/09/2018 - 12:34
VANEXA: headliner della Hard & Heavy Night di Milano
04/09/2018 - 12:29
UNORTHODOX (ITA): firmato un contratto con Punishment 18 Records, ecco i primi dettagli del disco
04/09/2018 - 10:42
VEXOVOID: disponibile il video di ''Infinite Collector''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     