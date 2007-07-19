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PISCINA COMUNALE, BITONTO

09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)
KAMELOT: online il video di MindFall Remedy
05/09/2018 - 20:26 (37 letture)

Coso
Mercoledì 5 Settembre 2018, 22.02.14
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Quando i Kamelot provano a sperimentare distaccandosi dal loro passato e quanto Tommy non si impunta a imitare Roy vengono fuori anche delle belle, peccato per la presenza della pessima Lauren Hart e del suo evitabilissimo growl.
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