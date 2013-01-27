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PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
ABORTED: disponibile il video di ''Vespertine Deacy''
06/09/2018 - 12:58 (89 letture)

Macca
Giovedì 6 Settembre 2018, 14.32.33
3
Dopo Necrotic Manifesto li ho un pò persi, mi sa che devo recuperarli visto che pare non sbaglino un colpo neanche a farlo apposta. Lo stile vocale di Svencho mi è sempre piaciuto un botto.
Soulreaper
Giovedì 6 Settembre 2018, 14.07.38
2
Inarrestabili!
lisablack
Giovedì 6 Settembre 2018, 13.49.56
1
Grandissimi..manca poco ormai!!
RECENSIONI
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