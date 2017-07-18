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LORD OF THE LOST: online il video di 'Black Halo'
06/09/2018 - 14:26 (50 letture)

Beta
Giovedì 6 Settembre 2018, 15.09.28
1
Come il precedente pezzo, Morgana, anche questo mi è piaciuto. Sono l'unica a pensare che questi sono i Depeche Mode che suonano metal?
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LORD OF THE LOST: disponibile il nuovo lyric video
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