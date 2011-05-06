VOIVOD: ecco il video di 'Always Moving'

06/09/18
HYPERDONTIA
Nexus of Teeth
07/09/18
THE SKULL
The Endless Road Turns Dark
07/09/18
NASHVILLE PUSSY
Pleased To Eat You
07/09/18
ATTAN
End Of
07/09/18
ALTER BRIDGE
Live At The Royal Albert Hall Featuring The Parallax Orchestra
07/09/18
THE CROTALS
Horde
07/09/18
DEATH SS
Rock`N`Roll Armageddon
07/09/18
COUNTERPARTS
Private Room
07/09/18
KOMATSU
A New Horizon
07/09/18
SKYHARBOR
Sunshine Dust
07/09/18
SINISTRO FEST (day 1)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)
07/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 1)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
LEGEND CLUB - MILANO
08/09/18
ANTROPOFAGUS + DEVANGELIC
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
08/09/18
SINISTRO FEST (day 2)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)
08/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 2)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
08/09/18
PUNKREAS + GUEST
PISCINA COMUNALE, BITONTO
09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)
09/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 3)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)