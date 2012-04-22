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07/09/18
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LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)

07/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 1)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
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08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
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08/09/18
ANTROPOFAGUS + DEVANGELIC
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

08/09/18
SINISTRO FEST (day 2)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)

08/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 2)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

08/09/18
PUNKREAS + GUEST
PISCINA COMUNALE, BITONTO

09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)

09/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 3)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
SEVENTH WONDER: ascolta il brano ''The Everones''
07/09/2018 - 09:40 (117 letture)

HeroOfSand_14
Venerdì 7 Settembre 2018, 15.08.49
1
A primo ascolto mi sembra un buon pezzo con forse troppi richiami al passato. Di loro mi fido ciecamente perchè sono tra i top del prog attuale, vedremo fra qualche ascolto cosa ne penserò
RECENSIONI
78
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22/04/2012
Live Report
SEVENTH WONDER + FROM THE DEPTH + RAISING FEAR + AVELION
Onirica, Parma, 13/0/42012
 
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