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PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
RIVERSIDE: online la nuova ''River Down Below''
07/09/2018 - 10:04 (157 letture)

Andrea
Venerdì 7 Settembre 2018, 18.52.28
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Hanno un suono che per me è ipnotico. A me piace. Anche se un po' ripetitiva rispetto al loro passato. Ma mi prende. Non ce posso fa nulla.
RECENSIONI
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08/09/2011
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Prog Days, Veruno, 03/09/2011
 
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