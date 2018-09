WITHERFALL: online il video del nuovo singolo

07/09/2018 - 11:51 (112 letture)



4 Solo amore per questo fantastico gruppo 3 Li ho conosciuti per puro caso qualche giorno fa ed ho immediatamente acquistato il loro primo album "Nocturnes and Requiems". Li trovo letteralmente fantastici; questa commistione tra US Power, Progressive Metal e atmosfere Dark mi ha sempre affascinato ( vedete Nevermore, Sanctuary e ovviamente l'amato King Diamond ). In attesa di questa seconda prova.. 2 Curiosissimo per il prossimo album! 1 Sempre con una marcia in piu', spero raccolgano i frutti del loro talento