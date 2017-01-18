      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell'ultimo album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/09/18
THE CROTALS
Horde

07/09/18
KOMATSU
A New Horizon

07/09/18
TYRANT DISCIPLE
Weight Of Oblivion

07/09/18
NASHVILLE PUSSY
Pleased To Eat You

07/09/18
THE SKULL
The Endless Road Turns Dark

07/09/18
METAL ALLEGIANCE
Volume II - Power Drunk Majesty

07/09/18
PIG DESTROYER
Head Cage

07/09/18
SKYHARBOR
Sunshine Dust

07/09/18
COUNTERPARTS
Private Room

07/09/18
DEATH SS
Rock`N`Roll Armageddon

CONCERTI

07/09/18
SINISTRO FEST (day 1)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)

07/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 1)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)

08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
LEGEND CLUB - MILANO

08/09/18
ANTROPOFAGUS + DEVANGELIC
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

08/09/18
SINISTRO FEST (day 2)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)

08/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 2)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)

08/09/18
PUNKREAS + GUEST
PISCINA COMUNALE, BITONTO

09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)

09/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 3)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
POWERWOLF: guarda il video di Killers With The Cross
07/09/2018 - 15:55 (86 letture)

Beta
Venerdì 7 Settembre 2018, 18.23.31
1
Finalmente son tornati a fare i vampiri. Il pezzo già mi piaceva molto su disco, il video è stupendo. Almeno, a me piace un sacco.
RECENSIONI
70
76
73
77
68
ARTICOLI
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
 
ALTRE NOTIZIE
07/09/2018 - 15:55
POWERWOLF: guarda il video di Killers With The Cross
26/07/2018 - 10:53
METALLIZED: ascolta su Spotify Reverend Bizarre, Powerwolf e molti altri!
22/07/2018 - 18:34
ELUVEITIE: ascolta la cover di 'Ira Sancti (When The Saints Are Going Wild)' dei Powerwolf
13/07/2018 - 17:19
SALTATIO MORTIS: online la cover dei Powerwolf presente sul loro nuovo album
12/07/2018 - 16:40
POWERWOLF: ecco il lyric video di ''Incense & Iron''
22/06/2018 - 15:22
POWERWOLF: guarda il video di ''Fire & Forgive''
25/05/2018 - 16:33
POWERWOLF: disponibile il video del nuovo singolo
02/05/2018 - 10:28
POWERWOLF: rivelato l'artwork dell'album di cover
19/04/2018 - 21:21
POWERWOLF: diffusi gli ultimi dettagli del nuovo album
02/04/2018 - 16:12
POWERWOLF: svelata la cover del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
07/09/2018 - 17:24
HATESPHERE: ad ottobre il nuovo album, i dettagli e un brano
07/09/2018 - 17:11
THEM: presentato il lyric video di ''Witchfinder''
07/09/2018 - 17:04
MOONSPELL: disponibile il live video di ''Extinct''
07/09/2018 - 16:58
THE UNITY: ecco il nuovo singolo ''The Storm''
07/09/2018 - 16:54
HATE ETERNAL: online un nuovo brano
07/09/2018 - 15:54
CRYPTOPSY: diffuso il video del nuovo singolo
07/09/2018 - 15:49
GRAVE MIASMA: annunciata una data a Roma a dicembre
07/09/2018 - 15:04
ANOMALIE: nuovo EP a novembre
07/09/2018 - 14:57
TROND HOLTER: disponibile il video di un nuovo brano
07/09/2018 - 14:54
ATREYU: ascolta un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     