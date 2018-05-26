FIFTH ANGEL: online il nuovo lyric video

09/09/18
WARBRINGER
Power Unsurpassed
10/09/18
KARMIAN
Surgere et Cadere
12/09/18
AEOLIAN
Silent Witness
14/09/18
MONSTER TRUCK
True Rockers
14/09/18
BURIAL HORDES
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ (Thanatos Aionios)
14/09/18
CULTURAL WARFARE
Warmageddon
14/09/18
SEPULCHER
Panoptic Horror
14/09/18
PYREXIA
Unholy Requiem
14/09/18
SOULHEALER
Up From the Ashes
14/09/18
THE UNITY
Rise
08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
LEGEND CLUB - MILANO
08/09/18
ANTROPOFAGUS + DEVANGELIC
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
08/09/18
SINISTRO FEST (day 2)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)
08/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 2)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
08/09/18
PUNKREAS + GUEST
PISCINA COMUNALE, BITONTO
09/09/18
GRAVE HAMMER FEST
FABEMOLLE - PASTRENGO (VR)
09/09/18
2DAYS PROG + 1 FESTIVAL (day 3)
PIAZZETTA DELLA MUSICA, VERUNO (NO)
11/09/18
NECROWRETCH + CEMETERY URN
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
12/09/18
GORGASM + CENOTAPH + LOGIC OF DENIAL
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)