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WELICORUSS + GUEST TBA
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HAMMERFALL + GRAVE DIGGER + GUESTS
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SUICIDAL TENDENCIES: online il nuovo lyric video
09/09/2018 - 19:06 (78 letture)

Hattori hanzo
Domenica 9 Settembre 2018, 20.21.46
1
Beh , l'originale a me piaceva parecchio , me lo riascolto mooolto volentieri ,S.T. 4 life!!! , bello anche l' E.P. appena uscito......
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