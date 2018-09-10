SPEARHEAD: nuovo brano ascoltabile in streaming

10/09/18
KARMIAN
Surgere et Cadere
12/09/18
AEOLIAN
Silent Witness
14/09/18
SNAKES IN PARADISE
Step Into The Light
14/09/18
BRANT BJORK
Mankind Woman
14/09/18
MONSTER TRUCK
True Rockers
14/09/18
GROUNDBREAKER
Groundbreaker
14/09/18
THE UNITY
Rise
14/09/18
CONAN
Existential Void Guardian
14/09/18
SOULHEALER
Up From the Ashes
14/09/18
CULTURAL WARFARE
Warmageddon
11/09/18
NECROWRETCH + CEMETERY URN
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
12/09/18
GORGASM + CENOTAPH + LOGIC OF DENIAL
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
14/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
FUCKSIA CLUB - ROMA
14/09/18
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
14/09/18
WARMBLOOD + IRA
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
14/09/18
RAVEN + GUESTS
HAPPY RANCH - CEMBRA (TN)
14/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
14/09/18
WITCHES OF DOOM + MALROVESCIO + VINNIE JONEZ BAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
15/09/18
HAMMERFALL + GRAVE DIGGER + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)